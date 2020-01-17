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تأكيد تسارع التضخم في منطقة اليورو خلال ديسمبر

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تأكيد تسارع التضخم في منطقة اليورو خلال ديسمبر تأكيد تسارع التضخم في منطقة اليورو خلال ديسمبر

مباشر: تسارع التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الأخير من العام الماضي بالقراءة النهائية، مع صعود تكاليف.الخدمات.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات يوروستيت، اليوم الجمعة، أن القراءة النهائية لمؤشر المستهلكين في منطقة اليورو أظهرت ارتفاعه بوتيرة سنوية 1.3 بالمائة خلال ديسمبر/كانون الأول، مقابل زيادة 1 بالمائة في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين والقراءة الأولية تشير إلى أن معدل التضخم في منطقة اليورو سوف يرتفع إلى 1.3 بالمائة خلال الشهر الأخير من 2019 على أساس سنوي.

وبحسب البيانات، ارتفعت تكاليف الخدمات بنحو 1.8 بالمائة خلال ديسمبر/كانون الأول على أساس سنوي، كما زادات أسعار الغذاء والكحول والتبغ بنسبة 2 بالمائة، أما أسعار الطاقة فسجلت زيادة 0.2.

أما بالنسبة لمعدل التضخم الأساسي والذي يستبعد تكاليف الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ، فاستقر عند 1.3 بالمائة في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي على أساس سنوي.

وشهدت البرتغال (0.4 بالمائة) وإيطاليا (0.5 بالمائة) وقبرص (0.7 بالمائة) أدنى زيادة سنوية في أسعار المستهلكين، في حين أن المجر (4.1 بالمائة) ورومانيا (4 بالمائة) وجمهورية التشيك (3.1 بالمائة) وسلوفاكيا (3.1 بالمائة) سجلا أعلى قراءات في التضخم.

وبحلول الساعة 10:36 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة مسجلاً 1.1120 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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