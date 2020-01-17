الأجانب يواصلون بيع سندات الخزانة الأمريكية للشهر الرابع

مباشر - سالي إسماعيل: تراجعت حيازة الدول الأجنبية لسندات الخزانة الأمريكية للشهر الرابع على التوالي خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مع احتفاظ اليابان والصين بالصدارة.

وبحسب تقرير وزارة الخزانة الأمريكية، الصادر أمس الخميس، فإن إجمالي حيازة الأجانب من الديون الحكومية في الولايات المتحدة تراجع إلى 6.74 تريليون دولار بنهاية شهر نوفمبر/تشرني الثاني مقابل 6.78 تريليون دولار في الشهر السابق له.

وبلغ إجمالي التدفقات النقدية الأجنبية الخارجة من سوق الخزانة الأمريكية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 41.528 مليار دولار مقارنة مع سحب المستثمرين حوالي 16.758 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول السابق له.

وتعتبر التدفقات النقدية الخارجة في نوفمبر/تشرين الثاني هي الأكبر منذ ديسمبر/كانون الأول 2018.

وبحسب التقرير الشهري، فإن حيازة اليابان من سندات الخزانة الأمريكية تراجعت في نوفمبر/تشرين الأول لكنها لا تزال أكبر دائن غير أمريكي يستحوذ على الديون الحكومية للشهر السادس على التوالي.

كما أن الصين خفضت من حيازتها للديون الحكومية الأمريكية ليكون الشهر الخامس على التوالي الذي يشهد عمليات بيع للسندات.

أكبر 10 دول أجنبية حيازة لديون الحكومة الأمريكية

تواصل اليابان احتلال الصدارة فيما يتعلق بقائمة أكبر الدول الأجنبية حيازةً لسندات الخزانة الأمريكية خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني مع عدم تغيير يذكر في بقية القائمة.

وتأتي اليابان في المرتبة الأولى من القائمة بالرغم من تراجع حيازتها للسندات الأمريكية إلى 1.160 تريليون دولار في نوفمبر/تشرين الثاني مقابل 1.168 تريليون دولار في أكتوبر/تشرين الأول.

وتحتفظ الصين بالمركز الثاني مع حقيقة استمرارية التقليص في الديون الأمريكية التي تمتلكها لتتراجع إلى 1.089 تريليون دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بانخفاض 12.4 مليار دولار عن أرقام الشهر السابق له.

أما الترتيب الثالث، فشغلته المملكة المتحدة مع امتلاكها 328.6 مليار دولار من الديون الأمريكية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني وهو ما يعتبر أقل من أرقام الشهر السابق له والبالغة 334.1 مليار دولار.

وحل في المركز الرابع جاءت البرازيل، والتي خفضت حيازتها من ديون الحكومة الأمريكية خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني من 298.6 مليار دولار إلى 293.4 مليار دولار.

وتستحوذ أيرلندا على سندات من الخزانة الأمريكية بقيمة 290 مليار دولار، لتأتي في المرتبة الخامسة بعدما رفعت حيازتها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة مع 286.6 مليار دولار الحيازة التي كانت تمتلكها في شهر أكتوبر/تشرين الأول.

وتراجعت حيازة لوكسمبرج من السندات الأمريكية إلى 262.1 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة مع 263.3 مليار دولار المسجلة في الشهر السابق له، لكنها جاءت في المرتبة السادسة.

وجاءت سويسرا في المركز السابع لكنها حافظت على مستوى الديون الأمريكية الذي تستحوذ عليه والبالغ 233.4 مليار دولار.

وشغلت هونج كونج المركز الثامن مع زيادة حيازتها من الديون الأمريكية من 222.6 مليار دولار إلى 223.9 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني.

وبالنسبة للمرتبة التاسعة، فكانت من نصيب جزر كايمان والتي تستحوذ على ديون أمريكية بقيمة 222.4 مليار دولار خلال نوفمبر/تشرين الثاني وهو مستوى أقل من 225.2 مليار دولار المسجل في الشهر السابق له.

وتذيلت بلجيكا قائمة العشرة الكبار رغم تراجع حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية من 208.3 مليار دولار إلى 205.1 مليار دولار.