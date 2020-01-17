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تراجع فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع

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تراجع فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع تراجع فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع

مباشر: انخفض فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو بأكثر من التوقعات خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الجمعة، أن فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو تراجع إلى مستوى 34 مليار يورو في نوفمبر/تشرين الثاني، مقابل 36 مليار يورو الفائض المسجل في أكتوبر/تشرين الأول السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو سينخفض إلى مستوى 34.3 مليار يورو خلال نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي فترة الـ12 شهراً المنتهية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سجل فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو 357 مليار يورو أو ما يعادل 3 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي، مقابل 367 مليار يورو أو 3.2 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي خلال نفس الفترة المنتهية في عام 2018.

وأوضح البيان أن فائض الميزان السلعي والخدمي تراجعا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني بنحو 6 مليارات يورو ومليار  يورو على التوالي، ليسجلا 26 مليار يورو و10 مليارات يورو على الترتيب.

في حين ارتفاع فائض الدخل الأساسي بنحو مليار يورو خلال نوفمبر/تشرين الثاني مسجلاً 7 مليارات يورو، بينما واصل الدخل الثانوي تسجيل عجزاً والذي بلغ 10 مليارات يورو لكنه أقل من شهر أكتوبر/تشرين الأول البالغ 13 مليار يورو.

وبحلول الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو هامشياً أمام الدولار بنسبة 0.08 بالمائة ليسجل مستوى 1.1128 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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