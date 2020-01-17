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رئيس وزراء أوكرانيا يتقدم باستقالته بعد 6 أشهر في المنصب

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رئيس وزراء أوكرانيا يتقدم باستقالته بعد 6 أشهر في المنصب رئيس وزراء أوكرانيا يتقدم باستقالته بعد 6 أشهر في المنصب

مباشر: تقدم رئيس وزراء أوكرانيا "أوليكسي هونشاروك" بخطاب استقالته إلى رئيس البلاد "فولوديمير زيلينسكي"، لكن الأمر لا يزال قيد النظر من جانب الرئاسة الأوكرانية.

وقال مكتب الرئاسة الأوكرانية نقلاً عن وكالة رويترز، اليوم الجمعة، إن الرئيس "فولوديمير زيلينسكي" سيقوم بالنظر في خطاب الاستقالة المقدم.

ويأتي قرار استقالة "هونشاروك"، والذي كان أصغر رئيس حكومة في أوكرانيا في سن الـ35 عاماً، بعد أقل من 6 أشهر في المنصب.

وعلق "أوليكسي هونشاروك" في تغريدة عبر موقع "فيسبوك" على الاستقالة، بقوله: "جئت إلى المنصب لتنفيذ برنامج الرئيس".

وأضاف أنه مع ذلك من أجل القضاء على الشكوك حول احترامنا وثقتنا في الرئيس، فإنني قمت بكتابة خطاب الاستقالة وقمت بتسليمه إلى الرئيس مع الحق في تقديمه إلى البرلمان.

مباشر (اقتصاد)

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