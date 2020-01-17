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النفط يتجه لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي

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النفط يتجه لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي النفط يتجه لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي

مباشر: ارتفعت النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع استمرار الأثر الإيجابي من الصفقة التجارية لكن الزيادة جاءت محدودة بعد البيانات الاقتصادية بشأن الصين.

ورغم صعود اليوم إلا أن خامي برنت ونايمكس يتجهان إلى تسجيل الهبوط الأسبوعي الثاني على التوالي بانخفاض 0.6 بالمائة و1 بالمائة على الترتيب.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم أن الصين، والتي تعد أكبر مستورد للنفط الخام، شهدت تباطؤاً في نمو اقتصادها خلال عام 2019 من 6.6 بالمائة إلى 6.1 بالمائة، وهي أدنى وتيرة ارتفاع في 29 عاماً.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وقعت الولايات المتحدة على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الصين، وهي الخطوة التي تأتي بعد حوالي 18 شهراً من النزاعات والاحتكاكات التجارية بين الجانبين.

وبالنظر إلى التطورات داخل سوق النفط في الأسبوع الجاري، فإن إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" انخفض بنحو 161 ألف برميل يومياً في شهر ديسمبر/كانون الأول في حين صعد إنتاج النفط إلى مستوى قياسي عند 13 مليون برميل يومياً.

وفي الوقت نفسه، قدمت وكالة الطاقة الدولية نظرة قاتمة بشأن مستقل سوق النفط في عام 2020، معتقدة أن إمدادات الخام قد تتجاوز الطلب على الخام من منظمة أوبك.

ومن المقرر إعلان بيانات نشاط التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة عن الأسبوع الجاري في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 8:01 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس/آذار بنحو 0.3 بالمائة ليصل إلى 64.82 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر فبراير/شباط بنسبة مماثلة 0.3 بالمائة مسجلاً 58.69 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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