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استقرار الدولار الأمريكي عالمياً بالتزامن مع بيانات اقتصادية

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استقرار الدولار الأمريكي عالمياً بالتزامن مع بيانات اقتصادية استقرار الدولار الأمريكي عالمياً بالتزامن مع بيانات اقتصادية

مباشر: استقر الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، بالتزامن مع بيانات النمو الاقتصادي الصيني وترقب بيانات أخرى بشأن الولايات المتحدة.

وأظهرت البيانات تباطأ نمو اقتصاد الصين لأدنى مستوى في ثلاثة عقود خلال عام 2019 بفعل الطلب الراكد في الداخل والخارج إضافة إلى التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

ووقع أكبر اقتصادين في العالم المرحلة الأولى من الصفقة التجارية في البيت الأبيض يوم 15 يناير/كانون الثاني الجاري.

 ووفقاً لبنود للصفقة، وافقت الصين على زيادة مشتريات المنتجات والخدمات الأمريكية بما لا يقل عن 200 مليار دولار على مدى عامين.

وعلى الصعيد السياسي، قرر مجلس النواب الأمريكي إرسال مواد مساءلة الرئيس دونالد إلى مجلس الشيوخ من أجل التصويت عليها يوم الثلاثاء القادم.

ومن المقرر صدور بيانات، عمليات البناء الجديدة وتصاريح البناء في الولايات المتحدة إضافة إلى نشر أرقام الإنتاج الصناعي وثقة المستهلكين، وذلك في وقت لاحق خلال اليوم.

 وبحلول الساعة 9:08 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار الأمريكي أمام اليورو عند مستوى 1.1134 دولار.

كما استقرت العملة الخضراء أمام العملة اليابانية عند مستوى 110.18 ين.

بينما انخفض الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 1.3099 دولار.

واستقر الدولار الأمريكي أمام العملة السويسرية عند مستوى 0.9652 فرنك.

وخلال نفس الفترة، استقر المؤشر الرئيسي للعملة الخضراء والذي يتبع أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية أخرى عند مستوى 97.290.

مباشر (اقتصاد)

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