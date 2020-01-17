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الخارجية الاردنية تدين إعلان إسرائيل إقامة محميات طبيعية في الضفة الغربية المحتلة

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الخارجية الاردنية تدين إعلان إسرائيل إقامة محميات طبيعية في الضفة الغربية المحتلة الخارجية الاردنية تدين إعلان إسرائيل إقامة محميات طبيعية في الضفة الغربية المحتلة

جي بي سي نيوز :- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إعلان السلطات الإسرائيلية إقامة 7 محميات طبيعية، وتوسعة 12 محمية طبيعية قائمة في مناطق ج في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد الناطق الرسمي لوزارة الخارجية، السفير ضيف الله الفايز، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة المدانة تمثل خرقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني من خلال تعزيز الاستيطان، ومصادر الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وشدد الفايز على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف سياسة الاستيطان الإسرائيلية التي تقوض جهود حل الصراع، وتحقيق السلام الشامل وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334.

جي بي سي نيوز

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