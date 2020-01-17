الذهب يرتفع عالمياً لكنه يتجه لأسوأ أداء أسبوعي في شهرين

مباشر: صعدت أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكن المعدن يتجه لأسوأ أداء أسبوعي في حوالي شهرين بالتزامن مع تطورات تجارية واقتصادية.

ورغم ارتفاع أسعار المعدن لكن التداولات كانت في نطاق ضيق مع بقاء المستثمرين على الهامش في ظل غياب عوامل تحفز الطلب على الأصول الآمنة.

ومع ذلك يتجه الذهب إلى تسجيل أكبر هبوط أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 8 نوفمبر/تشرين الثاني بانخفاض قد يبلغ 0.4 بالمائة.

وتأثر المعدن النفيس سلباً بطبيعة الحال مع توقيع الصفقة التجارية المبدئية بين الولايات المتحدة والصين في الأسبوع الجاري.

وبحسب بيانات اقتصادية صادرة اليوم، فإن اقتصاد الصين تباطأ لأدنى مستوى في 29 عاماً خلال عام 2019 مع تسجيله نمو بنحو 6.1 بالمائة مقابل ارتفاع 6.6 بالمائة في عام 2018.

ومن المقرر إعلان بيانات الإنتاج الصناعي وثقة المستهلكين في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم كما يفصح مكتب إحصاءات العمل الأمريكي عن أرقام تصريحات البناء وعمليات البدء في بناء منازل جديدة.

وبحلول الساعة 7:30 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.3 بالمائة أو ما يعادل 4.70 دولار ليصل إلى 1555.20 دولار للأوقية.

كما شهد سعر التسليم الفوري للذهب ارتفاعاً بنسبة 0.2 بالمائة أو 2.53 دولار في تمام الساعة 7:40 صباحاً بتوقيت جرينتش، ليصل إلى 1555.04 دولار للأوقية

وخلال نفس التوقيت، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند مستوى 97.306.