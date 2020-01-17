أخبار عاجلة

8 الصبح - الرقابة المالية: مصر حققت نجاحات كبيرة في التنمية المستدامة -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم بتاريخ 18-1-2020 -
بالفيديو : وسط انتشار أمني كثيف.. محتجون أمام مصرف لبنان في بيروت -
إليك المواصفات الكاملة لهواتف S20 و S20 Plus و S20 Ultra -
فيسبوك تحظر شركة تحاول غسل أدمغة المستخدمين -
مساء dmc - داليا مصطفى: انا بناصر الرجال جدا الا أن يثبت العكس -
مساء dmc - قرية جراح بالدقهلية.. قلعة صناعة الزجاج -
مساء dmc - حلقة الجمعة مع (رامي راضوان) 18/1/2020 - الحلقة الكاملة -
مساء dmc - نائبة تونسية تطلب التحقيق مع الغنوشي بعد الاعتداء عليها بالبرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الذهب يرتفع عالمياً لكنه يتجه لأسوأ أداء أسبوعي في شهرين

Google+ Print
الذهب يرتفع عالمياً لكنه يتجه لأسوأ أداء أسبوعي في شهرين الذهب يرتفع عالمياً لكنه يتجه لأسوأ أداء أسبوعي في شهرين

مباشر: صعدت الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكن المعدن يتجه لأسوأ أداء أسبوعي في حوالي شهرين بالتزامن مع تطورات تجارية واقتصادية.

ورغم ارتفاع أسعار المعدن لكن التداولات كانت في نطاق ضيق مع بقاء المستثمرين على الهامش في ظل غياب عوامل تحفز الطلب على الأصول الآمنة.

ومع ذلك يتجه الذهب إلى تسجيل أكبر هبوط أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 8 نوفمبر/تشرين الثاني بانخفاض قد يبلغ 0.4 بالمائة.

وتأثر المعدن النفيس سلباً بطبيعة الحال مع توقيع الصفقة التجارية المبدئية بين الولايات المتحدة والصين في الأسبوع الجاري.

وبحسب بيانات اقتصادية صادرة اليوم، فإن الصين تباطأ لأدنى مستوى في 29 عاماً خلال عام 2019 مع تسجيله نمو بنحو 6.1 بالمائة مقابل ارتفاع 6.6 بالمائة في عام 2018.

ومن المقرر إعلان بيانات الإنتاج الصناعي وثقة المستهلكين في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم كما يفصح مكتب إحصاءات العمل الأمريكي عن أرقام تصريحات البناء وعمليات البدء في بناء منازل جديدة.

وبحلول الساعة 7:30 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.3 بالمائة أو ما يعادل 4.70 دولار ليصل إلى 1555.20 دولار للأوقية.

كما شهد سعر التسليم الفوري للذهب ارتفاعاً بنسبة 0.2 بالمائة أو 2.53 دولار في تمام الساعة 7:40 صباحاً بتوقيت جرينتش، ليصل إلى 1555.04 دولار للأوقية

وخلال نفس التوقيت، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند مستوى 97.306.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
البيانات الاقتصادية تطغى على الأسواق العالمية اليوم

البيانات الاقتصادية تطغى على الأسواق العالمية اليوم

عضو بالفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي في حالة جيدة والتضخم يتجه للمستهدف

عضو بالفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي في حالة جيدة والتضخم يتجه للمستهدف

محدث.. أسعار الذهب ترتفع 10 دولارات عند التسوية

محدث.. أسعار الذهب ترتفع 10 دولارات عند التسوية

مؤسسة النفط:وقف الإنتاج والتصدير له عواقب وخيمة على الاقتصاد الليبي

مؤسسة النفط:وقف الإنتاج والتصدير له عواقب وخيمة على الاقتصاد الليبي