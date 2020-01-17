المؤشر السعودي يعاود المكاسب مرتفعًا 1.4% بأسبوع..وأرامكو يتراجع بالقيمة السوقية

الرياض – مباشر: عاود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي مكاسبه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي في 16 يناير/ كانون الثاني 2020، مقارنة بالأسبوع السابق.

ووفقا لإحصائية لـ"مباشر"، تستند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية- تداول، ارتفع المؤشر العام للسوق "تاسي" بنحو 1.4 في المئة خلال تعاملات الأسبوع المنتهي بنهاية تعاملات يوم الخميس 16 يناير/ كانون الثاني، مقارنة بتراجع نسبته 0.6 في المئة في الأسبوع السابق.

وأغلق "تاسي" عند مستوى 8459.80 نقطة في الأسبوع الحالي، مقارنة بـ 8345.77 نقطة في الأسبوع السابق، بمكاسب 114.03 نقطة.

وجاءت مكاسب المؤشر العام للسوق السعودي خلال الأسبوع؛ وسط ارتفاع شبه جماعي للقطاعات وعلى رأسها الإعلام بارتفاع نسبته 7.2 في المئة، يليه التأمين بنحو 5.5 في المئة، ثم الأدوية بـ 5.45 في المئة.

وبالنسبة لأداء القطاعات القيادية، سجلت ارتفاعا بقيادة المواد الأساسية بنسبة 2.66 في المئة، يليها البنوك بنحو 0.9 في المئة، والاتصالات بـ 0.6 في المئة، فيما تراجع الطاقة بنسبة 1.1 في المئة إلى جانب التطبيقات وخدمات التقنية بـ 0.7 في المئة.

وتأثر قطاع الطاقة خلال تعاملات الأسبوع بأداء سهم شركة أرامكو السعودية؛ والتي سجلت تراجعا في 4 من بين 5 جلسات، ليهبط مستوى السهم السعري من 35 ريال بنهاية الأسبوع السابق إلى 34.60 ريالا بنهاية الأسبوع الماضي؛ ليفقد 40 هللة للسهم مما يعني تراجع القيمة السوقية للشركة بواقع 80 مليار ريال.

وضغط أداء أرامكو على قيمة رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بالمؤشر العام لـ"تداول" في الأسبوع الممتد من 12 إلى 16 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وتراجعت القيمة السوقية للأسهم بنسبة 0.6 في المئة في الأسبوع، بواقع 54.11 مليار ريال (14.43 مليار دولار).

وانخفضت القيمة السوقية للأسهم السعودية بالمؤشر العام للسوق- تاسي إلى 8.905 تريليون ريال (2.375 تريليون دولار)، مقارنة بقيمتها البالغة 8.959 تريليون ريال (2.389 تريليون دولار) في الأسبوع السابق.

وارتفعت السيولة المتداولة في السوق السعودي بنسبة 0.18 في المئة في الأسبوع الحالي؛ لتصل إلى 20.67 مليار ريال (5.51 مليار دولار)، مقارنة بـ 20.63 مليار ريال (5.5 مليار دولار) في الأسبوع السابق.

وبالمثل، شهدت كميات الأسهم المتداولة في المؤشر العام للسوق السعودي- تاسي الأسبوع الجاري بنسبة 15.7 في المئة؛ لتبلغ 950.84 مليون سهم متداول عليه، مقارنة بـ 821.67 مليون سهم في الأسبوع المنتهي في 9 يناير/ كانون الثاني 2020.

وخلال الأسبوع السابق، تراجع المؤشر العام للسوق السعودي "تاسي"، بنسبة 0.61 في المئة؛ ما يعادل 51.24 نقطة، مسجلاً 8345.77 نقطة.

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