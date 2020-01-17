تباطؤ نمو اقتصاد الصين لأدنى مستوى بـ29 عاماً خلال 2019

مباشر: تباطأ نمو اقتصاد الصين لأدنى مستوى في ثلاثة عقود تقريباً خلال عام 2019، وهو ما يتوافق مع توقعات المحللين.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني في الصين، اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد نما بنسبة 6.1 بالمائة خلال عام 2019 مقابل 6.6 بالمائة في العام السابق له.

وتتماشى وتيرة النمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم مع توقعات المحللين التي كانت تشير إلى أنها ستبلغ 6.1 بالمائة في العام الماضي.

وتعني قراءة عام 2019 بشأن اقتصاد الصين أنها الأبطأ في نحو 29 عاماً لكنها لا تزال ضمن نطاق مستهدف الحكومة الذي يتراوح بين 6 إلى 6.5 بالمائة.

ويأتي تباطؤ الاقتصاد كرد فعل على الطلب الراكد في الداخل والخارج إضافة إلى تصعيد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في العام الماضي.

وبالنظر إلى الأداء الفصلي، فإن اقتصاد الصين نما بنسبة 6 بالمائة في الربع المنتهي في ديسمبر/كانون الأول على أساس سنوي وهي نفس توقعات المحللين ونفس القراءة المسجلة في الربع المماثل من عام 2018.

وفي بيانات منفصلة، فإن الإنتاج الصناعي في الصين نما بنسبة 6.9 بالمائة في شهر ديسمبر/كانون الأول على أساس سنوي مقابل 6.2 بالمائة في الشهر السابق له ومقارنة مع التوقعات البالغة 5.9 بالمائة.

كما أظهرت بيانات أخرى، أن مبيعات التجزئة في الصين شهدت نمواً بنحو 8 بالمائة خلال الشهر الماضي مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018 وهي نفس وتيرة النمو المسجلة في الشهر السابق له، ومقارنة مع التوقعات البالغة 7.9 بالمائة.

ووفقاً لبيانات استثمارات الأصول الثابتة، فسجلت نمواً بنحو 5.4 بالمائة في الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى ديسمبر/كانون الأول الماضي مقابل التقديرات التي كانت تشير إلى أنها سوف ترتفع بنسبة 5.2 بالمائة.

وبحلول الساعة 7:36 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.4 بالمائة مسجلاً 6.8566 يوان.