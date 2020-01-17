مكاسب الأسهم الأمريكية تثير اهتمام الأسواق العالمية اليوم

مباشر- أحمد شوقي: تصدرت مكاسب الأسهم الأمريكية مشهد الأسواق العالمية في نهاية تعاملات اليوم الخميس مع حالة من التفاؤل التي خيمت على المستثمرين.

ودفع التفاؤل التجاري والبيانات الاقتصادية الإيجابية الأسهم الأمريكية لمكاسب قوية في ختام التعاملات لتصل لمستويات قياسية جديدة.

وربح "داو جونز" أكثر من 260 نقطة ليعزز مكاسبه أعلى مستوى 29 ألف نقطة، في الوقت الذي تجاوزت فيه القيمة السوقية لشركة "ألفابت" تريليون دولار للمرة الأولى.

وبعد توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية، يبدو أن صفقة أخرى في طريقها للإكتمال بعد أن وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على الاتفاقية الثلاثية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

كما تلقت الأسهم الدعم أيضاً من نتائج الأعمال الإيجابية حيث قفز سهم "مورجان ستانلي" بأكثر من 6 بالمائة بعد أن تجاوزت الأرباح والإيرادات توقعات المحللين.

وكانت أيضاً البيانات الاقتصادية إيجابية، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، كما تراجعت طلبات إعانة البطالة بعكس التوقعات.

مؤشرات وبيانات

غلب الارتفاع على الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم عقب توقيع الصفقة التجارية الأولية.

وأبدى البنك المركزي الأوروبي نظرة متفائلة حيال اقتصاد منطقة اليورو خلال محضر اجتماعه الأخير.

وفي بيانات اقتصادية تباطأ التضخم في ألمانيا إلى 1.4 بالمائة خلال العام الماضي.

في حين ارتفعت الأسهم اليابانية بشكل هامشي عند الختام مع التطورات التجارية والاقتصادية.

في حين خفضت تركيا معدل الفائدة للمرة الخامسة على التوالي بنحو 75 نقطة أساس ليصل إلى 11.25 بالمائة.

كما خفضت جنوب أفريقيا معدل الفائدة لأدنى مستوى على في 4 سنوات ليصل إلى 6.25 بالمائة.

مكاسب النفط

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم مع التفاؤل بشأن الطلب عقب توقيع الصفقة التجارية الأولية بين الصين والولايات المتحدة.

في حين تراجعت أسعار الذهب عند التسوية مع ارتفاع الدولار والأسهم الأمريكية.