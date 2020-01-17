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القيمة السوقية لـ"ألفابت" تتجاوز تريليون دولار للمرة الأولى

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القيمة السوقية لـ"ألفابت" تتجاوز تريليون دولار للمرة الأولى القيمة السوقية لـ"ألفابت" تتجاوز تريليون دولار للمرة الأولى

مباشر: تجاوزت القيمة السوقية لشركة "ألفابت" مستوى تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق في ختام تعاملات اليوم الخميس بعد مكاسب 1 بالمائة.

وأصبحت الشركة المالكة لمحرك البحث "جوجل" رابع الشركات الأمريكية التي تدخل "نادي التريليون".

كانت "آبل" أول من حقق هذه العلامة الفارقة في عام 2018 ثم تبعتها مايكروسوفت وأمازون لكن الأخيرة تخلت عن مستوى التريليون دولار.

وعند نهاية تعاملات اليوم، ارتفع سهم "ألفابت" بنحو 0.9 بالمائة إلى مستوى 1451.70 دولار، لتصل قيمتها السوقية إلى 1.001 تريليون دولار.

وتأتي مكاسب "ألفابت" مع توقعات قوية بشأن مبيعات الإعلانات، وسلسلة من عمليات الاستحواذ التي أبرزها موقع "يوتيوب".

ومن المتوقع أن تفصح الشركة الأمريكية عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع الرابع من العام الماضي في 3 فبراير/شباط الجاري.

مباشر (اقتصاد)

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