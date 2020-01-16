محدث.. "داو جونز" يربح 260 نقطة بالختام ليسجل مستوى قياسياً

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جديدة في ختام تعاملات اليوم الخميس، حيث ربح "داو جونز" أكثر من 260 نقطة، مع التفاؤل بشأن التجارة وبدعم نتائج أعمال.

وارتفع سهم "مورجان ستانلي " بنحو 6.6 بالمائة بعد أن تمكن من تجاوز توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنحو 0.3 بالمائة خلال الشهر الماضي، في حين تراجعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بعكس التوقعات.

وفي سياق آخر، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح الموافقة على صفقة التجارة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في خطوة مهمة نحو حل الأزمات التجارية بعد يوم فقط من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسمياً على المرحلة من الأولى من الصفقة التجارية مع الصين.

وعند ختام التعاملات، سجلت كافة المؤشرات الأمريكية مستويات قياسية حيث ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.9 بالمائة إلى 29297 نقطة رابحاً 267 نقطة.

كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.8 بالمائة إلى 3316 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.1 بالمائة ليصل إلى 9357 نقطة.

وبحلول الساعة 9:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.07 بالمائة عند 97.297.