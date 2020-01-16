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وزير الاقتصاد اللبناني يطالب بتخفيض كبير لمعدل الفائدة

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وزير الاقتصاد اللبناني يطالب بتخفيض كبير لمعدل الفائدة وزير الاقتصاد اللبناني يطالب بتخفيض كبير لمعدل الفائدة

مباشر: أكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن بلاده يتعين عليها تخفيض الفائدة بشكل كبير خلال الفترة القادمة.

وقال منصور بطيش، اليوم الخميس، إن خفض معدل الفائدة بشكل كبير يمثل خطوة أولى نحو إنقاذ الاقتصاد اللبناني، وفقاً لوكالة "رويترز".

وألمح بطيش، إلى تقديرات بانكماش الاقتصاد اللبناني بنحو 7 في المئة خلال العام الماضي.

وصرح  بطيش: "نحن في مرحلة خطرة جداً وقد نكون في بداية أزمة وطنية كبرى قد تؤدي إلى الانهيار".

وتوقع بطيش، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للبنان خلال العام الماضي  نحو 51 - 52 مليار دولار، مقارنة بـ 55 مليار دولار في 2018.

وذكر، أن البطالة بالوقت الراهن "تزيد عن 35 و40 في المئة".

وبين بطيش، أنه يجب تخفيض الفوائد بنسبة كبيرة جداً، مشيراً إلى أن ذلك سيسمح بنسبة كبيرة جداً بتخفيض الفوائد على الدين العام.

وتابع: "هذا جزء من سلسة من الإجراءات، يجب اتخاذ هذا الإجراء بأسرع وقت ممكن، طالبنا حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف بالسير بهذا الاتجاه، ويجب أن توافق البنوك على التغيير طواعية".

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مباشر (اقتصاد)

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