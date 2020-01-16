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تكلفة الرهن العقاري الأمريكي ترتفع مع صعود عوائد السندات

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تكلفة الرهن العقاري الأمريكي ترتفع مع صعود عوائد السندات تكلفة الرهن العقاري الأمريكي ترتفع مع صعود عوائد السندات

مباشر: ارتفعت تكلفة الرهن العقاري في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري لتصعد من أدنى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "فريدي ماك"، اليوم الخميس، أن متوسط تكلفة الرهن العقاري لمدة 30 عاماً بلغ 3.65 بالمائة خلال الأسبوع المنتهي اليوم مقارنة مع 3.64 بالمائة في الأسبوع السابق له.

وخلال نفس الفترة من العام الماضي، سجل معدل الرهن العقاري لآجل 30 عاماً مستوى 4.45 بالمائة.

كما ارتفع متوسط الفائدة على الرهن العقاري لمدة 15 عاماً إلى مستوى 3.09 بالمائة في الأسبوع الجاري، مقابل 3.07 بالمائة في الأسبوع السابق له.

ويتتبع معدل الرهن العقاري عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات والذي ارتفع خلال الأسبوع الجاري مع التفاؤل التجاري وهدوء المخاوف الجيوسياسية.

وبحلول الساعة 8:25 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى مستوى 1.80 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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