محدث.. مكاسب النفط تتجاوز 1%عند التسوية مع التفاؤل بشأن الطلب

مباشر: صعدت أسعار النفط بأكثر من 1 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع التفاؤل بشأن الطلب بعد إحداث تقدم كبير نحو حل النزاعات التجارية.

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي على صفقة التجارة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ليتم إرسالها إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليها.

وجاء ذلك أيضاً بعد يوم من توقيع الصفقة التجارية الجزئية بين أكبر اقتصادين بالعالم وهو الأمر الذي يعزز الطلب على الخام.

وفي تقريرها الشهري، رفعت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" تقديرات نمو الطلب العالمي على الخام في العام الحالي بنحو 14 ألف برميل يومياً.

وتراجع إنتاج أوبك في شهر ديسمبر/كانون الأول بنحو 161 ألف برميل يومياً مقارنة مع الشهر السابق له.

وعند التسوية، زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 1.2 بالمائة مسجلاً 58.52 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 7:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر خام برنت القياسي تسليم شهر مارس/آذار الماضي بأكثر من 0.9 بالمائة مسجلاً 64.58 دولار للبرميل.