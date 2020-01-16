"زي.تي.إي" تعتزم إصدار أسهم بقيمة 1.7 مليار دولار لتطوير "5G"

مباشر: قالت شركة "زد.تي.إي" الصينية إنها تعتزم جمع 11.51 مليار يوان (1.7 مليار دولار) من إصدار أسهم من الفئة الأولى من أجل دعم البحث والتطوير لشبكة "5G".

وأضافت الشركة الصينية في بيان صادر اليوم الخميس، أنها تخطط لإصدار 381.098 مليون سهم من فئة "أ"، أو 8.27 بالمائة من إجمالي رأس المال المصدر عند إتمام الصفقة، إلى مستثمرين مستقلين بسعر 30.21 يوان لكل مرة بانخفاض نحو 19 بالمائة عن إغلاق اليوم.

وعند نهاية جلسة اليوم، ارتفع سهم "زد.تي.إي" بنحو 1.3 بالمائة إلى 37.41يوان صيني.

سيتم إصدار الأسهم "أ" إلى 10 مستثمرين أو مؤسسيين مستقلين في الصين على أن تخضع لفترة 12 شهراً لا يٌسمح لهم ببيعها

وأضافت الشركة أنه لن يصبح أي من المشتريين مساهماً أساسياً عند إتمام عملية بيع الأسهم.

وأوضحت الشركة الصينية أن الصفقة ستمكنها من الحفاظ على مستوى مرتفع من الاستثمار في البحث والتطوير، وضمان قدرتها التنافسية التكنولوجية، وتطوير منتجاتها وأعمالها التجارية الرئيسية.