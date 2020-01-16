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وزير: مستحقات السندات الدولية للبنان يجب ضمها لخطة الحكومة الجديدة

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وزير: مستحقات السندات الدولية للبنان يجب ضمها لخطة الحكومة الجديدة وزير: مستحقات السندات الدولية للبنان يجب ضمها لخطة الحكومة الجديدة

مباشر: قال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن قرارات الجديدة التي يجري تشكيلها بشأن مستحقات السندات الدولية يجب أن تكون جزءاً من خطة شاملة للحكومة الجديدة.

جاء ذلك خلال تصريحات حسن خليل لوكالة "رويترز"، اليوم الخميس.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد حريري، قال مساء اليوم، إن المصرف المركزي يتحمل جزءاً من مشكلة البلاد الاقتصادية.

وترأس سعد الحريري، اجتماعاً مالياً بحضور وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، علي حسن خليل، وحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وفقاً للحساب الرسمي للحريري على "تويتر".

وتشهد لبنان للشهر الثالث على التوالي، تظاهرات ضد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، حيث يخرج المئات من المواطنين، منذ الثلاثاء الماضي، في احتجاجات تنديدًا بسياسات مصرف لبنان المركزي.

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