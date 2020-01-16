محدث.. الذهب يهبط عند التسوية مع ارتفاع الأسهم والعملة الأمريكية

مباشر: تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار والأسهم الأمريكية بعد بيانات اقتصادية وتوقيع الصفقة التجارية.

ويأتي هبوط المعدن الأصفر وسط ارتفاع العملة الأمريكية على خلفية بيانات اقتصادية إيجابية كشفت عن ارتفاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.

كما تراجعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بعكس توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي.

وتعرض الذهب للضغط أيضاً مع مكاسب الأسهم الأمريكية بعد أن وقعت الولايات المتحدة على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الصين بالأمس في البيت الأبيض، وهي الخطوة التي طال انتظارها.

وعند ختام التعاملات، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنسبة 0.2 بالمائة أو ما يعادل 3.50 دولار ليسجل 1550.50 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.4 بالمائة إلى 1549.67 دولار للأوقية، فاقداً 6.85 دولار من قيمته.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنحو 0.1 بالمائة عند 97.339.