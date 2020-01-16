أخبار عاجلة

بالفيديو : وسط انتشار أمني كثيف.. محتجون أمام مصرف لبنان في بيروت -
إليك المواصفات الكاملة لهواتف S20 و S20 Plus و S20 Ultra -
الأمطار الغزيرة تغرق أستراليا بعد أشهر من الحرائق -
فيسبوك تحظر شركة تحاول غسل أدمغة المستخدمين -
مساء dmc - داليا مصطفى: انا بناصر الرجال جدا الا أن يثبت العكس -
مساء dmc - قرية جراح بالدقهلية.. قلعة صناعة الزجاج -
مساء dmc - حلقة الجمعة مع (رامي راضوان) 18/1/2020 - الحلقة الكاملة -
مساء dmc - نائبة تونسية تطلب التحقيق مع الغنوشي بعد الاعتداء عليها بالبرلمان -
ألفابت تنضم رسميًا إلى نادي شركات التريليون دولار -
جاك دورسي يطلب من إيلون ماسك نصائح لتحسين تويتر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على صفقة التجارة لأمريكا الشمالية

Google+ Print
مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على صفقة التجارة لأمريكا الشمالية مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على صفقة التجارة لأمريكا الشمالية

مباشر: وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على الصفقة التجارية الجديدة لأمريكا الشمالية، ليتم إرسالها إلى الرئيس دونالد تمهيداً للتوقيع عليها.

وصوتت الغرفة التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري اليوم الخميس، على اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بأغلبية 89 صوتاً مقابل معارضة 10 أصوات.

وبعد توقيع ترامب على الاتفاق الثلاثي، فإنه يحتاج إلى موافقة كندا فقط حتى يدخل في حيز التنفيذ.

ومن المقرر أن تستبدل الصفقة التجارة الجديدة اتفاقية "نافتا" التي بدأ سريانها في 1994 وعمل ترامب على تعديلها لأنها تضر تضر بالمصنعين الأمريكيين حسب قوله.

وتأتي موافق مجلس الشيوخ بعد يوم من توقيع ترامب على صفقة تجارية جزئية مع الصين والتي لا تتطلب موافقة الكونجرس.
 

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
87% من عملاء "جولدمان ساكس" يتوقعون فوز ترامب بولاية ثانية

87% من عملاء "جولدمان ساكس" يتوقعون فوز ترامب بولاية ثانية

ترامب يعتزم ترشيح اقتصاديين لعضوية مجلس الاحتياطي الفيدرالي

ترامب يعتزم ترشيح اقتصاديين لعضوية مجلس الاحتياطي الفيدرالي

بدء إجراءات محاكمة ترامب بمجلس الشيوخ

بدء إجراءات محاكمة ترامب بمجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ رسمياً إجراءات مساءلة ترامب

مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ رسمياً إجراءات مساءلة ترامب