مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على صفقة التجارة لأمريكا الشمالية

مباشر: وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على الصفقة التجارية الجديدة لأمريكا الشمالية، ليتم إرسالها إلى الرئيس دونالد ترامب تمهيداً للتوقيع عليها.

وصوتت الغرفة التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري اليوم الخميس، على اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بأغلبية 89 صوتاً مقابل معارضة 10 أصوات.

وبعد توقيع ترامب على الاتفاق الثلاثي، فإنه يحتاج إلى موافقة كندا فقط حتى يدخل في حيز التنفيذ.

ومن المقرر أن تستبدل الصفقة التجارة الجديدة اتفاقية "نافتا" التي بدأ سريانها في 1994 وعمل ترامب على تعديلها لأنها تضر تضر بالمصنعين الأمريكيين حسب قوله.

وتأتي موافق مجلس الشيوخ بعد يوم من توقيع ترامب على صفقة تجارية جزئية مع الصين والتي لا تتطلب موافقة الكونجرس.

