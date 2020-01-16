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الحريري: المصرف المركزي يتحمل جزءاً من مشكلة لبنان

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مباشر: قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد حريري، إن المصرف المركزي يتحمل جزءاً من مشكلة البلاد.

وترأس سعد الحريري، اليوم الخميس، اجتماعاً مالياً بحضور وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، علي حسن خليل، وحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وفقاً للحساب الرسمي للحريري على "تويتر".

وذكر الحريري بعد الاجتماع المالي، أن "هناك حكومة جديدة ستتعامل مع موضوع اليوروبوند - السندات الدولية-، والنقاش خلال الاجتماع ركز على الوضع المالي والبنوك"، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وتابع: "علينا أن نكون صادقين مع الناس، لقد وصلنا إلى هنا لأن الدولة لم تقم بالإصلاحات، ففي باريس 2 حصلنا على 10 مليارات، علما أن ذلك كان كفيلا بإنقاذ الوضع".

وأضاف، المصرف المركزي والبنوك تتحمل جزءاً من المشكلة، لكنها ليست المشكلة كلها.

وتشهد لبنان للشهر الثالث على التوالي، تظاهرات ضد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، حيث يخرج المئات من المواطنين، منذ الثلاثاء الماضي، في احتجاجات تنديدًا بسياسات مصرف لبنان المركزي.

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