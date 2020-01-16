مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ رسمياً إجراءات مساءلة ترامب

مباشر: بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي إجراءات مساءلة الرئيس دونالد ترامب اليوم الخميس، بعد إرسال "النواب" لائحة الاتهام بالأمس.

وبدأت إجراءات المساءلة اليوم بالأمور التمهيدية مع عرض مديرو المساءلة من مجلس النواب تهمتي ترامب وهما إساءة استخدام السلطة وعرقلة تحقيقات الكونجرس.

كما سيؤدي "جون روبرتس" رئيس المحكمة العليا للولايات المتحدة اليمين الدستورية في وقت لاحق من اليوم أمام أعضاء مجلس الشيوخ ليترأس مساءلة ترامب.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية على مادتي مساءلة ترامب ثم وافق بالأمس على إرسال لائحة الاتهام إلى مجلس الشيوخ.

كما اختارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي 7 أعضاء ديمقراطيين لإدارة المساءلة التاريخية.

ومن المستبعد أن يصوت مجلس الشيوخ على مساءلة ترامب وعزله مع حقيقة سيطرة الجمهوريين على هذه الغرفة.