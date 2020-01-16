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سهم تسلا يتراجع 3% بعد توصية مورجان ستانلي بالبيع

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سهم تسلا يتراجع 3% بعد توصية مورجان ستانلي بالبيع سهم تسلا يتراجع 3% بعد توصية مورجان ستانلي بالبيع

مباشر: انخفض سهم شركة تسلا لصناعة السيارات بنحو 3 بالمائة خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد خفض التوصية والسعر المستهدف للسهم.

واعتبرت مذكرة بحثية صادرة عن مورجان ستانلي أن التفاؤل حيال السيارات الكهربية لتسلا في السوق الأكثر نمواً بالنسبة لها المتمثل في الصين مسعر بالفعل في السهم حالياً.

وأوصت مورجان ستانلي المستثمرين لأول مرة في 7 سنوات ببيع سهم تسلا، بعد مكاسب حادة للسهم في الفترة الأخيرة.

ورغم أن المذكرة رفعت السعر المستهدف لسهم تسلا إلى 360 دولار من 250 دولار، لكنه لايزال أقل 30 بالمائة عن سعر إغلاق السهم أمس الأربعاء.

وكان سعر السهم قد تضاعف تقريباُ منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بفعل نتائج أعمال التي أظهرت تحقيق أرباح مفاجئة في الربع الثالث من العام الحالي.

وبحلول الساعة 4:40 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سهم تسلا بنسبة 3.2 بالمائة ليسجل 501.83 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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