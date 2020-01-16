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بالفيديو : أعمال الشغب في الحمرا ببيروت .. تحطيم واجهات واقتحام أحد المصارف

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بالفيديو : أعمال الشغب في الحمرا ببيروت .. تحطيم واجهات واقتحام أحد المصارف بالفيديو : أعمال الشغب في الحمرا ببيروت .. تحطيم واجهات واقتحام أحد المصارف

جي بي سي نيوز :- اتسعت رقعة التوتّر في شارع الحمرا بعدما كان محيط مصرف لبنان شهد مواجهات بين عناصر مكافحة الشغب ومجموعات من الشبّان، الذين رشقوا عناصر القوى الأمنية بالحجارة وكلّ ما تيسر أمامهم، فيما عمدت العناصر الأمنية إلى رمي القنابل المسيّلة للدموع لتفريقهم. كذلك عمدت مجموعات من الشبّان إلى افتعال أعمال شغب في شارع الحمرا، تخللها تحطيم واجهات زجاجية وعدد من أجهزة الصراف الآلي، فيما اقتحم عدد من الشبّان أحد المصارف. 

 

 

 

 

وكان محيط مصرف لبنان شهد حالة من الهرج والمرج بعد محاولة العناصر الأمنية فتح الطريق الذي كان المحتجون أقدموا عل إقفالها بمستوعبات النفايات، إحتجاجاً على السياسات المالية التي يتبعها مصرف لبنان، وكذلك إحتجاجاً على التأخير الحاصل في تشكيل حكومة تلبي مطالبهم. وأطلقت عناصر القوى الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين عمدوا الى رشق الحجارة، فيما تحدثت المعلومات عن توقيف أحد المحتجين قبل نقله إلى ثكنة الحلو. شاهدوا التسجيلات المرفقة.

 

وأوضح الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة أنّه "تم نقل حالات عدة الى المستشفيات واسعاف أخرى ميدانياً على الأرض، والجرحى الذين تم نقلهم تفاوتت حالاتهم بين الإختناق والإصابة بالحجارة. وذكرت قناة الـ"LBCI" إلى أنّ 20 شخصاً أصيبوا، توزعوا بين المتظاهرين والقوى الأمنية.

 

ولفت الناشطون في تسجيلات صوتية عبر وسائل التواصل الإجتماعي إلى أنّ ما يجري أمام مصرف لبنان لا علاقة للمحتجين به، موضحين أنّ من يقوم بالإعتداء على القوى الأمنية هم عناصر حزبية. 

 

من جهتها، دعت قوى الأمن على حسابها عبر موقع "تويتر"، المتظاهرين السلميين إلى الإبتعاد عن شارع الحمرا ومتفرعاته.

 

وكالات 

 

 

جي بي سي نيوز

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