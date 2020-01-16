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محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام بعد توقيع الصفقة التجارية

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محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام بعد توقيع الصفقة التجارية محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام بعد توقيع الصفقة التجارية

مباشر: غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الخميس، بعد توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية والكشف عن محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي.

وكانت أسهم المرافق أكبر الرابحين في البورصات الأوروبية حيث ارتفعت بنحو 0.9 بالمائة، بينما تراجع قطاع السيارات بنسبة مماثلة.

وفي محضر اجتماعه الأخير والصادر اليوم، أبدى البنك المركزي الأوروبي نظرة أكثر تفاؤلاً بشأن التطورات الاقتصادية، لكن لا تزال هناك مخاطر سلبية على الاقتصاد.

وكان البنك أبقى على سياسته النقدية كما هي دون تغيير في ذلك الاجتماع مع تأكيده الاستمرار في برنامج مشتريات الأصول طالما كانت هناك ضرورة لذلك.

وعلى جانب آخر، فإن الولايات المتحدة والصين تمكنا أخيراً من إنهاء نزاعمها التجاري بتوقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بالأمس.

وفي سياق البيانات الاقتصادية، فإن معدل التضخم في ألمانيا تباطأ إلى 1.4 بالمائة خلال عام 2019.

وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بأكثر من 0.2 بالمائة ليصل إلى 420.5 نقطة.

في حين تراجع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.3 بالمائة مسجلاً 7609.8 نقطة بينما استقر المؤشر الألماني "داكس" عند مستوى 13429.4 نقطة.

لكن المؤشر الفرنسي "كاك" الفرنسي ارتفع بنحو 0.1 بالمائة عند مستوى 6039 نقطة.

وبحلول الساعة 5:15 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.1 بالمائة عند مستوى 1.1133 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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