أوبو تعلن رسميًا عن هاتفها الذكي Oppo F15

أعلنت شركة (أوبو) Oppo اليوم الخميس عن أحدث هواتف سلسلة (أوبو إف) Oppo F: (أوبو إف15) Oppo F15، وهو شبيه بهاتف (أوبو أي91) Oppo A91 الذي أُطلق في الصين الشهر الماضي.

ويقدم هاتف (إف15) الجديد من الشركة الصينية شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.4 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسل، وهي تمتاز بأن حساس بصمة الأصبع يأتي تحتها. كما أنها تأتي مع نتوء يحتوي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل، وهي محمية بزجاج من نوع (جوريلا جلاس 5).

وعلى ظهر الهاتف، هناك 4 كاميرات خلفية بدقة 48 ميجابكسل للرئيسية، وبدقة 8 ميجابكسل لكاميرا التصوير الفائق العرض التي يمكنها أيضًا التقاط صور قريبة من مسافة 3 – 8 سنتيمترات، أما الكاميرتان الثالثة والرابعة فهما بدقة 2 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف (إف15) معالجًا ثماني النوى من نوع (ميدياتك هيلو بي70) MediaTek Helio P70، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت يمكن توسعتها عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

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وتأتي بطارية الهاتف بسعة 4,000 ميلي أمبير/ساعة، وهي تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 20 واط VOOC 3.0. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 6.1 القائمة على نظام التشغيل أندرويد 9 باي.

وسيتوفر هاتف (إف15) بسعر يعادل 282 دولارًا أمريكيًا، وهو متاح للطلب المسبق في الهند. هذا وسيتوفر الهاتف باللونين الأبيض، والأسود. وسوف يبدأ شحنه اعتبارًا من 24 كانون الثاني/يناير الجاري، ولا معلومات عن موعد توفره في الأسواق العالمية.