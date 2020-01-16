الجبير يبحث مع مسؤول فرنسي تطورات القضايا الإقليمية والدولية

الرباض - مباشر: بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء في السعودية، عادل بن أحمد الجبير، مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا، جان إيف لودريان، تطورات القضايا الإقليمية والدولية.

وأوضحت وزارة الخارجية السعودية، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس، أن الجبير بحث مع جان إيف لودريان، والوفد المرافق له، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

ونوهت وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الماضية، نتيجة قيام إيران بضرب عدد من الصواريخ على قاعدتين عسكريتين بهما قوات أمريكية بالعراق، رداً على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

ترشيحات