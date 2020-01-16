مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة تهبط بأكثر من التوقعات

مباشر: تراجعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بوتيرة تتجاوز توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم الخميس، عن هبوط مخزونات الغاز الطبيعي بمقدار 109 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنتهي في 10 يناير/كانون الثاني لتصل إلى 3039 مليار قدم مكعب.

وكان من المتوقع أن تتراجع مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بنحو 91 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع الماضي.

وعلى أساس سنوي، كانت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة أعلى بمقدار 494 مليار قدم مكعب خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبحلول الساعة 3:47 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم فبراير/شباط بنحو 1.6 بالمائة لتصل إلى 2.15 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.