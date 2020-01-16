جنوب أفريقيا تخفض معدل الفائدة لأدنى مستوى في 4 سنوات

مباشر: خفض البنك المركزي في جنوب أفريقيا معدل الفائدة لأدنى مستوى في 4 سنوات، في خطوة خالفت توقعات المحللين.

وقال البنك المركزي الجنوبي أفريقي في بيان السياسة النقدية الصادر اليوم الخميس، إنه خفض معدل الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى مستوى 6.25 بالمائة.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى تثبيت معدل الفائدة في جنوب أفريقيا عند مستوى 6.5 بالمائة.

وأكد البنك المركزي أن الاقتصاد تعافي نسبياً في الربع الرابع من عام 2019، لكنها يتوقع استمرار ضعف النشاط الاقتصادي على المدى القريب نتيجة لانقطاع التيار الكهربي في جنوب أفريقيا

وأشار البنك المركزي إلى أنه سيظل يراقب توقعات التضخم، مشيراً إلى أن المخاطر على توقعات الأسعار تبدو متوازنة.

وخفض بنك جنوب أفريقيا توقعات التضخم في العام الجاري والمقبل إلى 4.7 بالمائة و4.6 بالمائة على التوالي.

فيما خفض المركزي في جنوب أفريقيا توقعات النمو الاقتصادي في 2019 إلى 0.4 بالمائة مقارنة مع التقديرات السابقة عند 0.5 بالمائة.

وخلال 2020 و2021، خفض البنك المركزي تقديرات النمو الاقتصادي إلى 1.2 بالمائة و1.6 بالمائة على الترتيب.

وبحلول الساعة 3:35 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت عملة جنوب أفريقيا بنحو 0.3 بالمائة أمام الدولار إلى 14.42 راند.