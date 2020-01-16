سهم "مورجان ستانلي" يقفز 6% بعد نتائج الأعمال

مباشر: ارتفع سهم بنك "مورجان ستانلي" بنسبة 6 بالمائة خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد نتائج الأعمال التي جاءت أفضل من التوقعات.

وأظهرت نتائج أعمال البنك أن أرباح الربع الرابع ارتفعت بنسبة 46 بالمائة إلى 2.23 مليار دولار (1.30 دولار للسهم)، مقارنة بتقديرات المحللين التي كانت تشير إلى 1.02 دولار للسهم.

كما زادت إيرادات مورجان ستانلي بنحو 27 بالمائة لتسجل مستوى 10.95 مليار دولار في الربع الأخير من العام الحالي.

وقال الرئيس التنفيذي "جيمس جورمان" في البيان، أنهم حققوا أرباحًا ربع سنوية قوية في جميع أعمالهم.

وأضاف: "الإيرادات تجاوزت حاجز 10 مليارات دولار للربع الرابع على التوالي، ما أدى لتحقيق عوائد وأرباح قياسية لإجمالي عام 2019".

وبحلول الساعة 3:13 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم بنك موجان ستانلي بنحو 6.4 بالمائة ليصل إلى 56.33 دولار بعد أن سجل 56.90 دولار في وقت سابق خلال تعاملات اليوم.