ثقة بناة المنازل الأمريكية تتراجع من أعلى مستوى بـ20 عاماً

مباشر: انخفضت ثقة بناة المنازل في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري من أعلى في 20 عاماً، لكنها جاءت أفضل من التوقعات.

وبحسب بيانات صادرة عن الرابطة الوطنية لبناة المنازل الأمريكية، اليوم الخميس، تراجع مؤشر ثقة بناة المنازل في الولايات المتحدة إلى 75 نقطة خلال يناير/كانون الثاني الجاري، مقارنة بـ74 نقطة المسجلة في ديسمبر/كانون الأول الماضي والتي كانت تمثل أعلى مستوى منذ عام 1999.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن ثقة بناة المنازل الجديدة الأمريكية سوف تتراجع إلى مستوى 74 نقطة.

وأظهرت البيانات أن مؤشر ظروف المبيعات الحالية في الولايات المتحدة انخفض بمقدار 3 نقاط عند مستوى 81 نقطة خلال الشهر الجاري.

في حين استقر مؤشر توقعات المبيعات لمدة 6 أشهر مقبلة عند مستوى 79 نقطة.

وأشار التقرير إلى أن معدلات الفائدة المنخفضة وسوق العمل الجيد بالإضافة للحاجة إلى مخزون إضافي أمور تمهد الطريق لصعود بناء المنازل في عام 2020.

وأضافت البيانات أن بناة المنازل يواجهون نقصاً في العمالة، في حين أن المشترين يشعرون بالإحباط بسبب نقص المخزون.

وبحلول الساعة 3:15 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر المؤشر الرئيسي للدولار الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 97.215.