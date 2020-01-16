ترامب: توصلنا لأحد أعظم الصفقات التجارية على الإطلاق

مباشر - أحمد شوقي: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أصبحت في وضع قوي الآن للتفاوض بشأن المرحلة الثانية للصفقة التجارية مع الصين، بعد توقيع ما اعتبره صفقة عظيمة بالأمس.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصفقة التجارية الجزئية مع الصين بالأمس، والتي تتضمن التزام الصين بشراء المزيد من المنتجات الأمريكية بقيمة 200 مليار دولار خلال عامين.

وأضاف دونالد ترامب في تغريدة عبر "تويتر" اليوم الخميس: " أحد أعظم الصفقات التجارية على الإطلاق تم الإنتهاء منها، كما أنها جيدة أيضاً للصين وللعلاقات الثنائية على المدى الطويل".

وتابع ترامب: "250 مليار دولار سوف تعود إلى الولايات المتحدة، ونحن الآن في موقف جيد لبداية التفاوض على المرحلة الثانية من الصفقة التجارية الأوسع نطاقاً".

وذكر الرئيس الأمريكي أنه لم يكن هناك شيئاً أفضل من ذلك في تاريخ الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الاهتمام سوف يتحول إلى صفقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.