الأسهم الأمريكية تستهل الجلسة عند مستويات قياسية بدعم نتائج أعمال

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جديدة في مستهل تعاملات اليوم الخميس، بدعم نتائج أعمال وبيانات اقتصادية.

وارتفع سهم "مورجان ستانلي " بنحو 7 بالمائة بعد أن تمكن من تجاوز توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنحو 0.3 بالمائة خلال الشهر الماضي، في حين تراجعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بعكس التوقعات.

وفي سياق آخر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسمياً على المرحلة من الأولى من الصفقة التجارية مع الصين والتي تتضمن إلزام الأخيرة بشراء منتجات أمريكية بقيمة لا تقل عن 200 مليار دولار على مدار عامين.

وبحلول الساعة 2:32 مساءً بتوقيت جرينتش، سجلت كافة المؤشرات الأمريكية مستويات قياسية حيث ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.5 بالمائة إلى 29173.4 نقطة.

كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.5 بالمائة إلى 3304 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة مماثلة ليصل إلى 9309.7 نقطة.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.215.