هيئة السوق السعودية تُقر زيادة رأسمال "تهامة" بـ100 مليون ريال

الرياض - مباشر: وافقت هيئة السوق المالية السعودية الموافقة على طلب شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة "تهامة" بزيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، بقيمة 100 مليون ريال.

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم الخميس على "تداول"، إن أحقية حقوق الأولوية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وأضافت هيئة السوق، أن سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب سيُحدد من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

ولفتت هيئة السوق المالية، إلى أنه تمت الموافقة على طلب الشركة؛ بعد دراسة الطلب من الهيئة في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأس مالها.

وأشارت الهيئة، إلى أن "تهامة" ستقوم بإعلان نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية وإتاحتها للجمهور في وقت لاحق.

وشددت الهيئة، على أن قرار الاستثمار المبني على إعلان خبر زيادة رأسمال الشركة سواء كان الإعلان عبارة عن توصية من مجلس إدارة الشركة المعني أم في شكل موافقة من الهيئة على نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.

ووجهت هيئة السوق، المستثمر بالاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية لتقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

ونوهت، بأنه يجب ألا ينظر إلى موافقتها على نشرة الإصدار على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية؛ مبينة أن قرار الموافقة على نشرة الإصدار يعني أنه تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وتقدمت الشركة، في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بطلب زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية.

وأوصى مجلس إدارة الشركة، في 25 مارس/ آذار، بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 100 مليون ريال، مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 1.5 بالمائة، لمستوى 40.40 ريال.

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