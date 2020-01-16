أرباح "مورجان ستانلي" تقفز 46% في الربع الرابع

مباشر: ارتفعت أرباح وإيرادات "مورجان ستانلي" بأكثر من التقديرات خلال الربع الأخير من العام الماضي، بدعم عائدات الدخل الثابت.

وأظهر البنك عبر تقرير نتائج الأعمال الصادر اليوم الخميس، أنه حقق زيادة بنحو 46 بالمائة في صافي الأرباح عند 2.23 مليار دولار (1.30 دولار للسهم) خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الأول، مقارنة مع 1.53 مليار دولار (0.80 دولار للسهم) خلال الربع المقارن من العام السابق له.

وكانت التوقعات تشير إلى أن نصيب سهم "مورجان ستانلي" من الأرباح سوف يسجل 1.02 دولار للسهم.

وبالنسبة لصافي إيرادات البنك الأمريكي فقد ارتفع بنحو 27 بالمائة ليصل إلى مستوى 10.85 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2019، مقارنة مع 8.54 مليار دولار خلال الربع نفسه من العام السابق له.

وكان من المتوقع أن ترتفع إيرادات "مورجان ستانلي" إلى 9.71 مليار دولار خلال الربع الرابع من 2019.

وارتفعت إيرادات الدخل الثابت بنحو 126 بالمائة لتصل إلى 1.27 مليار دولار، كما زادت عائدات الاستثمار المصرفي بنحو 11 بالمائة إلى 1.57 مليار دولار.

في حين تراجعت إيرادات تداول الأسهم بنحو 0.5 بالمائة لتصل إلى 1.92 مليار دولار خلال الربع الرابع.

وفي إجمالي 2019، ارتفعت أرباح "مورجان ستانلي" إلى 9.04 مليار دولار وهو مستوى قياسي مقارنة مع 8.74 مليار دولار خلال العام السابق له.

كما زادت إيرادات للبنك الأمريكي خلال العام الماضي إلى 41.41 مليار دولار لتصل أعلى مستوى على الإطلاق، مقارنة مع 40.10 مليار دولار في العام السابق له.

وبحلول الساعة 2:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "مورجان ستانلي " بنحو 6.6 بالمائة إلى 56.48 دولار.