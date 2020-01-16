النشاط الصناعي في فيلادلفيا يرتفع بأكثر من المتوقع

مباشر: ارتفع النشاط الصناعي في "فيلادلفيا" في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الجاري.

وكشف مسح مجلس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، اليوم الخميس، أن مؤشر النشاط الصناعي ارتفع إلى 17 نقطة خلال الشهر الجاري، مقارنة مع 2.4 نقطة التي سجلها في شهر ديسمبر/كانون الأول بعد تعديل البيانات.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن المؤشر الصناعي في "فيلادلفيا" سوف يرتفع إلى 3.7 نقطة خلال الشهر الجاري.

وأظهر المسح أن 39 بالمائة من الشركات أشاروا إلى زيادة في النشاط الصناعي خلال الشهر الجاري، في حين رأى 22 بالمائة من المؤسسات إلى تراجع في النشاط.

وسجل مؤشر الطلبيات الجديدة ارتفاعاَ بنحو 7 نقاط، وارتفع مؤشر الشحنات بنحو 8 نقاط.

وبحلول الساعة 1:44 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية عند مستوى 97.18.