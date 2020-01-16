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ارتفاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر

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ارتفاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر ارتفاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر

مباشر: ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة وفقاً للتوقعات خلال الشهر الأخير من 2019، مع زيادة مبيعات محطات البنزين.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأمريكي، اليوم الخميس، أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة شهدت زيادة 0.3 بالمائة في ديسمبر/كانون الأول، وهى نفس وتيرة الزيادة المسجلة في نوفمبر/تشرين الثاني.

أما على أساس سنوي، فإن مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت بنسبة 5.8 بالمائة في الشهر الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018.

وخلال العام الماضي، فإن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة شهدت زيادة 3.6 بالمائة مقارنة بالعام السابق له.

وجاءت زيادة مبيعات التجزئة الأمريكية بدعم مبيعات محطات البنزين التي ارتفعت بنسبة 2.8 بالمائة في الشهر الماضي في أكبر زيادة منذ مارس/آذار 2019، في حين تراجعت مبيعات السيارات بنحو 1.3 بالمائة.

فيما ارتفعت مبيعات التجزئة الأساسية باستثناء السيارات بنحو 0.7 بالمائة خلال الشهر الماضي، بعد أن استقرت في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 97.186.

مباشر (اقتصاد)

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