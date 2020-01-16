طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع بعكس التوقعات

مباشر: انخفض عدد الأشخاص الذين تقدموا للحصول على طلبات إعانة بطالة في الولايات المتحدة بعكس توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، أن طلبات إعانة البطالة الجديدة سجلت 204 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 11 يناير/كانون الثاني، مقابل 214 ألف طلب في الأسبوع السابق.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية سوف ترتفع لمستوى 217 ألف طلب خلال نفس الفترة.

وسجل المتوسط الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة خلال الـ4 أسابيع الماضية انخفاضاً إلى 216.250 ألف طلب، بانخفاض 7750 طلب.

وبالنسبة لطلبات إعانة البطالة المستمرة في الولايات المتحدة، فقد انخفضت 37 ألف طلب في الأسبوع المنتهي 4 يناير/كانون الثاني الماضي لتصل عند مستوى 1.767 مليون طلب.

وبحلول الساعة 1:49 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.189.