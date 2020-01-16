17 مارس.. البدء الفعلي لمشروع "تعداد السعودية 2020"

الرياض- مباشر: ذكرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الخميس، أنه تبقى 60 يومًا على انطلاق العدِّ الفعلي "ليلة الإسناد الزمني" لمشروع التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة العربية السعودية "تعداد السعودية 2020".

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الانطلاق سيكون مساءُ يوم الثلاثاء 17 مارس/ آذار 2020م هو التاريخ المعتمَد للإسناد الزمني لكافة أعمال التعداد وبياناته ومعلوماته، وذلك وفقًا لموافقة المقام السامي.

وتابعت: ستشهد المرحلة المقبلة عملية ترقيم المباني والوحدات العقارية وحصر الأسر لمدة 33 يومًا بدءًا من يوم الإثنين 9 جمادى الثاني 1441هـ الموافق 3 فبراير/ شباط 2020م، وحتى يوم الجمعة 11رجب 1441ه الموافق 6 مارس/ آذار 2020م.

وأضافت أنه يليها انطلاق مرحلة العد الفعلي بدءًا من يوم الثلاثاء 22 رجب 1441ه الموافق 17 مارس/ آذار 2020م، وحتى يوم الاثنين 13 شعبان 1441هـ الموافق 6 أبريل/ نيسان 2020م، "ولمدة 20 يومًا".

وتتيح الهيئة العامة للإحصاء طريقة العد الذاتي، وهي إحدى الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تستخدم في التعدادات السكانية، وتعني استغناء الأسرة عن زيارة الباحث لمسكنها، وقيامها باستيفاء استمارة التعداد إلكترونيا.

ويهدف تعداد السعودية 2020 إلى توفير قاعدة عريضة من البيانات الإحصائية لتُستخدم كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث المطلوبة في برامج وخطط التنمية في المملكة، وتحقيق رؤية 2030، إضافة إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغيّر الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء أنهت مرحلة تحديث دليل المسميات السكانية في جميع مناطق المملكة، وتحديث العناوين البريدية في المناطق الإدارية، كذلك تمَّ الانتهاء من تصميم استمارة تعداد السكان والمساكن والمنشآت، وإجراء عدد من الاختبارات القَبْلِيَّة لها، وتعمل الهيئة حاليًا على تدريب القوى العاملة المشاركة في أعمال التعداد العام للسكان والمساكن 2020.

يشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء ستعتمد خلال هذا التعداد على أساليب مختلفة لضمان الوصول إلى معلومات دقيقة من خلال ربط قواعد البيانات ببعضها البعض، بالإضافة إلى التعاون المشترك بين الهيئة العامة للإحصاء ومركز المعلومات الوطني ومؤسسة البريد السعودي.

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