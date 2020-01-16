مخزونات النفط العالمية تتراجع خلال نوفمبر

مباشر: قالت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" إن مخزونات الخام التجارية لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تراجعت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكشف التقرير الشهري للمنظمة والصادر أمس الأربعاء، أن المخزونات العالمية من النفط تراجعت بمقدار 8.8 مليون برميل خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على أساس شهري لتهبط إلى 2920 مليون برميل.

أما على أساس سنوي، فإن المخزونات النفطية العالمية خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2019 ارتفعت بمقدار 62.7 مليون برميل مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له.

لكن على الرغم من ذلك فإن المخزونات العالمية من النفط كانت في نوفمبر/تشرين الثاني أعلى بمقدار 17.5 مليون برميل مقارنة مع متوسط آخر 5 سنوات، بحسب التقرير الشهري لأوبك.

وأظهرت البيانات الأولية لشهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي أن إجمالي مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 18 مليون برميل على أساس شهري لتسجل 1281.8 مليار برميل.

وتعتبر بذلك المخزونات الأمريكية في الشهر الماضي أعلى بمقدار 17.7 مليون برميل مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول لعام 2018 وأعلى بنحو 31.5 مليون برميل مقارنة بمتوسط آخر 5 سنوات.

ووفقاً لتقرير أوبك، تراجع إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" من الخام بنحو 161 ألف برميل يومياً خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، بقيادة السعودية والعراق والإمارات.