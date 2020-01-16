"أسيج" توصي بتخفيض رأسمالها 29.5%..وزيادته بأسهم حقوق أولوية

الرياض – مباشر: أوصى مجلس إدارة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج للتأمين"، اليوم الخميس، بتخفيض رأسمال الشركة، ومن ثَم زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وقرر مجلس إدارة الشركة، وفقا لبيان لها على "تداول"، تخفيض رأس المال بنسبة 29.5 بالمائة، من 200 مليون ريال، إلى 141 مليون ريال، وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 20 مليون سهم، إلى 14.1 مليون سهم.

وأضافت "أسيج"، أنه سيتم إلغاء 5.9 مليون سهم من أسهم الشركة؛ بهدف إطفاء الخسائر المتراكمة، مؤكدة عدم وجود تأثير على التزاماتها المالية نتيجة عملية التخفيض.

وأشارت الشركة، إلى أن تاريخ التخفيض هو نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال، لافتة إلى أن يشترط الحصول على موافقات الجهات الرسمية ذات العلاقة بما فيها مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما وهيئة السوق المالية، بالإضافة إلى الجمعية العامة غير العادية

ونوهت "أسيج"، بأنها ستعلن عن تعيين مستشار مالي وتقديم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى الهيئة في وقت لاحق، مؤكدة أنه لن تتغير نسبة ملكية كل مساهم في الشركة بسبب تخفيض عدد الأسهم.

وفي السياق ذاته، أوصي مجلس إدارة الشركة للجمعية العامة غير العادية وبعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق الأولوية بقيمة 150 مليون ريال.

وقالت "أسيج"، في بيانها، إنه بعد ذلك سيتم تحديد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من خلال الجمعية العامة غير العادية؛ بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة بما فيها مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية.

وأضافت الشركة، أنها تهدف من رفع رأس المال إلى تعزيز هامش الملاءة المالية ودعم عمليات التوسع في نشاطها.

ونوهت، بأن أحقية حقوق الأولية ستقتصر في الاكتتاب للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية والتي سيتم تحديد موعدها لاحقاً.

وبحسب البيان، فإن عملية زيادة رأس المال مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 2.2 بالمائة، لمستوى 20.30 ريال.

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