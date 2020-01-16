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مهارة للموارد البشرية تنهي خدمات الرئيس التنفيذي

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مهارة للموارد البشرية تنهي خدمات الرئيس التنفيذي مهارة للموارد البشرية تنهي خدمات الرئيس التنفيذي

الرياض- مباشر: أعلن مجلس ادارة شركة مهارة للموارد البشرية، في بيان، عن صدور قراره الصادر بالتمرير اليوم الخميس، بإنهاء خدمات الرئيس التنفيذي للشركة يوسف بن محمد القفاري اعتباراً من الخميس الموافق 16 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأوضحت الشركة بحسبه بيانه على "تداول"، أن أسباب إنهاء الخدمات وفقاً لنظام العمل السعودي.

وأعلن المجلس، موافقته على تعيين عضو مجلس الإدارة عبدالكريم بن حمد النجيدي رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من تاريخه.

يذكر أن عبدالكريم بن حمد النجيدي حاصل على شهادة الدكتوراه، من جامعة ولاية أوكلاهما، وشهاد ماجستير في إدارة الأعمال، من جامعة البترول والمعادن، بالإضافة إلى العديد من المؤهلات والشهادات المهنية.

وتقلد العديد من المناصب التنفيذية حيث كان آخرها الرئيس التنفيذي لشركة الغاز والتصنيع الأهلية، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي حتى تاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019م.

كما أعلن المجلس  في بيان على "تداول" عن موافقته على تعيين سليمان بن ناصر الهتلان على منصب العضو المنتدب للشركة اعتباراً من اليوم 16 يناير/ كانون الثاني وحتى نهاية دورة المجلس الحالية.

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