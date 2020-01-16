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البلاديوم يتجاوز 2300 دولار لأول مرة في تاريخه

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البلاديوم يتجاوز 2300 دولار لأول مرة في تاريخه البلاديوم يتجاوز 2300 دولار لأول مرة في تاريخه

مباشر: قفز سعر معدن البلاديوم لأعلى مستوى في تاريخه خلال تعاملات اليوم الخميس، مع استمرار مخاوف نقص المعروض.

ويأتي ارتفاع معدن البلاديوم بعد أن وقعت الولايات المتحدة والصين المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بالأمس في البيت الأبيض، مع  استمرار المخاوف بشأن التعريفات والقضايا الأساسية التي لم تحل بعد.

وسجل البلاديوم مكاسب تجاوزت 70 بالمائة في العام الماضي، مع تسارع الطلب ومخاوف نقص المعروض من المعدن المستخدم في تصنيع السيارات طبقاً لمعايير بيئية أفضل.

وسجل البلاديوم مكاسب بنحو 22 بالمائة منذ بداية عام 2020.

وبحلول الساعة 12:49 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري لمعدن البلاديوم بنحو 4.8 بالمائة ليصل إلى مستوى 2375 دولار للأوقية بعد أن سجل 2390 دولار في وقت سابق من التعاملات لأول مرة في تاريخه.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية عند مستوى 97.16.

مباشر (اقتصاد)

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