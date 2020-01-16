السوق السعودي يرتفع 0.32% بسيولة 3.5 مليار ريال

الرياض- مباشر: اختتم المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة يوم الخميس، على ارتفاع مدفوعاً بقطاع البنوك والمواد الأساسية.

وارتفع أداء المؤشر العام- تاسي بنسبة 0.32 بالمائة إلى مستوى 8459.80 نقطة ليربح نحو 27.24 نقطة.

وشهدت التداولات اليوم تراجعاً مقارنة بجلسة أمس، عبر التداول على 168.719 مليون سهم، مقابل 217.025 مليون سهم وبقيمة 3.49 مليار ريال مقارنة بـ 4.28 مليار ريال.

وارتفع أداء 118 سهماً تصدرهم سهم ميدغلف للتأمين بنسبة 9.94 بالمائة، وملاذ للتأمين بنسبة 6.69 بالمائة، والخبير ريت بنسبة5.13 بالمائة.

وفي المقابل، تصدر التراجعات سهم مجموعة الحكير بنسبة 2.85 بالمائة، وأكسا التعاونية بنسبة 2.70 بالمائة، والتأمين العربية بنسبة 2.28 بالمائة.

من جانبه قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي، سعد آل ثقفان لـ" مباشر"، إن السوق السعودي أغلق تعاملات جلسة اليوم أعلى من دعم متوسط 200 يوم.

وأضاف الثقفان أن تماسك السوق دون الانخفاض عن تلك النقطة يعطى فرصة في الأيام القادمة للانطلاق إلى نقاط أعلى مدعوماً باستقرار الأوضاع الجيوسياسية والاتفاق الأمريكي الصيني وتفاؤل المستثمرين بالأخبار الإيجابية لأرباح الشركات و التوزيعات النقدية.

وتصدر الأسهم الأنشط تداولاً في السيولة سهم أرامكو بنحو 329.507 مليون ريال، فيما كان سهم دار الأركان الأنشط في الحجم بنحو 14.203 مليون سهم.

وعلى صعيد أداء القطاعات ارتفع أداء قطاع البنوك بنسبة 0.40 بالمائة، كما سجل قطاع المواد الأساسية ارتفاعاً بنسبة 0.31 بالمائة، بينما تراجع أداء قطاع الطاقة بنسبة 0.35 بالمائة.

وعلى مستوى أداء السوق الموازية "نمو" ارتفع أداء المؤشر بنسبة 0.64 بالمائة الى مستوى 7117.62 نقطة ليربح نحو 45.33 نقطة.

وتصدر الارتفاعات سهم التطويرية الغذائية بنسبة 8.11 بالمائة، فيما كان سهم الوطنية للبناء والتسويق الأكثر تراجعاً بنسبة 5.52 بالمائة.

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