ميركل: أوروبا لم تعد أولوية للولايات المتحدة

مباشر: قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الولايات المتحدة فقدت اهتمامها بأوروبا، مع ظهور قوى جديدة تتمتع بنمو اقتصادي متصاعد.

وأضافت "ميركل" في مقابلة أجرتها مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، أمس الأربعاء، أن أوروبا بحاجة إلى تحمل المزيد من المسؤولية لمعالجة العلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة.

وهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمانيا في أكثر من مناسبة، متهماً برلين بالتلاعب في قيمة اليورو للحصول على مزايا نسبية لصادراتها، وعدم الوفاء بمتطلبات الإنفاق على الدفاع ضمن حلف الناتو.

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تحدث بالفعل عن "القرن الآسيوي"، كما يتضح من منظور الولايات المتحدة، وهذا يعني أن أوروبا لم تعد في مركز الأحداث العالمية، بحسب تصريحات ميركل.

وفي عام 2011 صرح أوباما في خطابه في البرلمان الأسترالي أن منطقة أسيا والمحيط الهادي لها الأولوية بالنسبة للولايات المتحدة، في الوقت الذي كان الاتحاد الأوروبي غارقاً في أزمة الديون السيادية.

وذكرت المستشارة الألمانية أنها ترى الاتحاد الأوروبي بمثابة "تأمين لحياتنا"، معتبرة أن ألمانيا أصغر من أن تمارس نفوذًا جيوسياسية من تلقاء نفسها، ولهذا السبب نحتاج إلى الاستفادة من جميع مزايا السوق الموحدة.

وعلى جانب أخر، اعتبرت "ميركل" أن البريكست بمثابة "دعوة للاستيقاط" للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن أوروبا يجب أن تصبح أكثر جذباً للإبداع والابتكار، ومكان جيد للأبحاث والتعليم.

ومن المقرر أن تنتهي فترة ولاية "ميركلط الرابعة والأخيرة في عام 2021.