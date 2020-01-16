الطيران المدني السعودية تمنح ترخيص محطة شحن لشركة سنغافورية

الرياض – مباشر: سلم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، رئيس مجلس إدارة شركة الطيران المدني السعودي القابضة، عبد الهادي بن أحمد المنصوري، ترخيص محطة الشحن الثانية لشركة "SATS" السنغافورية، لخدمة الشحن بمطار خالد الدولي بالرياض والبدء بأعمالها الإنشائية.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني، في بيان لها اليوم الخميس، إن تسليم رخصة المحطة الثانية للشركة السنغافورية يعد نقله نوعية في مشروعات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الشحن الجوي.

وأضافت الهيئة، أن هذه الشراكة تستهدف التعزيز من الكفاءة التشغيلية في مجال الشحن الجوي، وتحسن من عملية التكامل اللوجستي على المستويين الإقليمي والدولي، بما يؤدي إلى تعزيز مكانة المملكة وجعلها مركزاً لوجستياً إقليمياً فريداً من نوعه، مستفيدة بذلك من موقعها الجغرافي الاستراتيجي بصفتها مركز ربط للقارات الثلاث.

وأوضحت هيئة الطيران المدني بالمملكة، أن شركة "SATS" السنغافورية بموجب الرخصة في بناء محطة الشحن التابعة لها بمطار الملك خالد الدولي في الرياض على مرحلتين، وبمساحة إجمالية تصل إلى 60 ألف متر مربع.

وتابعت: أن المحطة ستكون قادرة على التعامل مع ما يقارب 600 ألف طن من البضائع سنوياً، عند الانتهاء الكامل من المحطة التي من المتوقع الانتهاء من مرحلتها الأولى في منتصف العام 2022.

وأشارت الهيئة، إلى أن الشركة ستعمل على تخصيص مرفق لسلسة تبريد مصممة خصيصاً للتعامل مع المواد الحساسة القابلة للتلف ومسار مخصص للمنتجات الصيدلانية.

وستخدم محطة الشحن الثانية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض ما يقارب 40 بالمائة؜ من حجم الشحن الجوي في المملكة، وذلك ومن خلال الاتصال بمحطتي الشركة في كل من الدمام وسلطنة عمان ومحطاتها في الدول الآسيوية.

وأكدت الهيئة، أن هذه الرخصة تأتي تماشيا مع تطلعات القيادة في دعم القطاع اللوجستي في المملكة، لدعم القطاع بمشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولتحسين خدمات الشحن وتحقيق رؤية 2030 فيما يتعلق برفع ترتيب المملكة في مجال جودة الخدمات اللوجستية للمراتب الـ 25 الأولى عالمياً.



وتم تدشين قرية الشحن النموذجية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، أمس الأول، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية لقطاع النقل الجوي في المملكة.

وتقدر الطاقة الاستيعابية للقرية بـ 1.6 مليون طن سنوياً، وتعد الأولى من نوعها في مجال الشحن الجوي على المستوى الشرق الأوسط.

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