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السعودية.. "حساب المواطن" يدعو المستفيدين لتحديث بياناتهم

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السعودية.. "حساب المواطن" يدعو المستفيدين لتحديث بياناتهم السعودية.. "حساب المواطن" يدعو المستفيدين لتحديث بياناتهم

الرياض- مباشر:  قال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن بالسعودية سلطان القحطاني، بأن حملات الإفصاح وتحديث البيانات المستمرة التي ينتهجها البرنامج، تهدف إلى التأكد من توجيه الدعم ليتركز وبشكل فعّال على المستفيدين الأكثر استحقاقاً إلى جانب رفع كفاءة الدعم.

ودعا المتحدث الرسمي للبرنامج المستفيدين ،بحسب بيان نشر اليوم الخميس، ممن لديهم مستندات منتهية الصلاحية كمستند إثبات استقلالية المسكن إلى ضرورة إعادة رفعها بتاريخ حديث قبل يوم 25 يناير/ كانون الثاني.

وأفاد القحطاني، وفقاً للبيان بأن البرنامج يتحقق من صحة البيانات عبر آلية مرتبطة بعدة جهات حكومية لجمعها ومطابقتها بما أفصح عنه في البوابة للتأكد من معايير استحقاق المستفيدين.

وأشار الى أن عدم تحديث المستفيدين لبياناتهم في حال طرأ عليها أي تغيير ينتج عنه عدم استحقاقهم في الدفعات القادمة.

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