السعودية.. "حساب المواطن" يدعو المستفيدين لتحديث بياناتهم

الرياض- مباشر: قال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن بالسعودية سلطان القحطاني، بأن حملات الإفصاح وتحديث البيانات المستمرة التي ينتهجها البرنامج، تهدف إلى التأكد من توجيه الدعم ليتركز وبشكل فعّال على المستفيدين الأكثر استحقاقاً إلى جانب رفع كفاءة الدعم.

ودعا المتحدث الرسمي للبرنامج المستفيدين ،بحسب بيان نشر اليوم الخميس، ممن لديهم مستندات منتهية الصلاحية كمستند إثبات استقلالية المسكن إلى ضرورة إعادة رفعها بتاريخ حديث قبل يوم 25 يناير/ كانون الثاني.

وأفاد القحطاني، وفقاً للبيان بأن البرنامج يتحقق من صحة البيانات عبر آلية مرتبطة بعدة جهات حكومية لجمعها ومطابقتها بما أفصح عنه في البوابة للتأكد من معايير استحقاق المستفيدين.

وأشار الى أن عدم تحديث المستفيدين لبياناتهم في حال طرأ عليها أي تغيير ينتج عنه عدم استحقاقهم في الدفعات القادمة.

ترشيحات:

حصاد 2019.. تفاصيل دفعات حساب المواطن بالسعودية (إنفوجرافيك)

"سكني" يوقّع 7 اتفاقيات لبناء أكثر من 6آلاف وحدة سكنية

العجلان: منتدى الرياض الاقتصادي يدعم الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات

الخدمة المدنية السعودية: تحويل 10 ملايين سجل إداري لمؤشرات لحظية

مسؤول بـ "سكني": نستهدف خدمة 300 ألف أسرة خلال 2020

تقرير: استضافة مجموعة الـ20 يساهم بزيادة الناتج الإجمالي للسعودية

السعودية.. إعادة دراسة ملف المصري "على أبو القاسم" المحكوم عليه بالإعدام

بنوك كويتية توضح موقف مديونية "سعد للتجارة السعودية