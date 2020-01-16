تركيا تخفض معدل الفائدة للمرة الخامسة على التوالي

مباشر - سالي إسماعيل: خفضت تركيا معدل الفائدة الرئيسي في البلاد لأول مرة في العام الحالي وللمرة الخامسة على التوالي، وسط محاولات دعم النمو الاقتصادي.

وقرر البنك المركزي في تركيا خلال اجتماع السياسة النقدية اليوم الخميس، خفض معدل الريبو لمدة أسبوع واحد (معدل الفائدة الرئيسي) من 12 بالمائة إلى 11.25 بالمائة.

ويعني ذلك خفضاً قدره 75 نقطة أساس (0.75 بالمائة) في الفائدة، ليكون التخفيض الخامس على التوالي بعد 4 مرات متتالية من اتخاذ القرار نفسه في عام 2019.

ويوضح بيان السياسة النقدية أن البيانات الأخيرة تشير إلى استمرار التحسن في الأنشطة الاقتصادية كما يتوقع أن يحافظ ميزان الحساب الجاري على مسار معتدل.

وأشار صناع السياسة إلى أنه في هذه المرحلة، فإن موقف السياسة النقدية الحالي يظل متماشياً مع مسار التضخم المتوقع.

وأكدوا أن التوقعات المستقبلية بشأن التضخم تستمر في التحسن، كما أن توقعات التضخم تواصل اتجاهها الهبوطي على نطاق واسع.

وكانت بيانات رسمية صادرة مؤخراً، أظهرت أن التضخم في تركيا تسارع إلى 12 بالمائة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي.

وأكد البنك أن أيّ بيانات جديدة أو معلومات ربما تؤدي إلى مراجعة لجنة السياسة النقدية موقفها.

وبحلول الساعة 11:40 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت الليرة التركية مقابل العملة الأمريكية بنحو 0.3 بالمائة ليهبط الدولار إلى 5.8595 ليرة.