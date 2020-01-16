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السفارة السعودية بالقاهرة تصدر بياناً بشأن إعلانات رحلات العمرة والحج

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السفارة السعودية بالقاهرة تصدر بياناً بشأن إعلانات رحلات العمرة والحج السفارة السعودية بالقاهرة تصدر بياناً بشأن إعلانات رحلات العمرة والحج

القاهرة-مباشر:  نفت سفارة المملكة العربية بمصر، صحة الرسائل المنتشرة من خلال المواقع الالكترونية الوهمية التي تقوم بالترويج للحصول على رحلات حج أو عمرة مجانية، وتستخدم في ذلك منصات التواصل الاجتماعي  (WhatsApp - Facebook - Twitter) وغيرها، والتي تهدف إلى التحايل والنصب على المواطنين.

وشددت السفارة في بيان اليوم الخميس، أنه لا علاقة للمملكة بهذه الدعوات الوهمية بأي شكل من الأشكال، وأنها غير مسئولة عن أي معلومات تَرِد على هذه المواقع غير آمنة، أو أي عمليات نصب قد يتعرض لها المسجلين عليها.

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