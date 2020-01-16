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تراجع القروض الجديدة للبنوك الصينية خلال ديسمبر

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تراجع القروض الجديدة للبنوك الصينية خلال ديسمبر تراجع القروض الجديدة للبنوك الصينية خلال ديسمبر

مباشر: تراجعت القروض الجديدة الممنوحة من البنوك في الصين خلال الشهر الأخير من العام الماضي، لكنها لا تزال تسجل مستويات مرتفعة مع تخفيف البنك المركزي في البلاد سياسته لدعم الاقتصاد المتباطئ.

وكشفت بيانات صادرة عن بنك الشعب الصيني، اليوم الخميس، أن القروض الجديد للمصارف بلغت 1.14 تريليون يوان (165.45 مليار دولار) خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي وهو أقل من المستوى المسجل في 1.39 تريليون يوان في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن القروض الجديدة سوف تبلغ 1.25 تريليون يوان خلال الشهر الماضي.

وفيما يتعلق بالمعروض النقدي الأوسع "إم 2"، والذي يغطي السيولة بأكملها في التداولات والودائع، فنما بنسبة 8.7 بالمائة خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018.

ووفقاً للتقديرات، فكان من المتوقع أن ينمو المعروض النقدي الأوسع بنسبة 8.4 بالمائة خلال الشهر الماضي.

وبالنظر إلى القروض المصدرة في الصين باليوان، فشهدت نمواً بنحو 12.3 بالمائة في الشهر الماضي على أساس سنوي مقابل 12.4 بالمائة المسجلة في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 10:40 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 6.8795 يوان.

مباشر (اقتصاد)

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